Campanha do Quilo divulga bairros de arrecadação de alimentos

A Pastoral da Campanha do Quilo da Paróquia Nossa Senhora das Dores divulgou os bairros em que serão arrecadados os alimentos neste final de semana.

Segundo a equipe, no sábado, 18, a partir das 14h, os voluntários vão percorrer as residências, recolhendo as doações, nos Jardins Umuarama e Beltrame, na Vila Americana e proximidades do Igreja São Francisco.

No domingo, 19, a partir das 9h da manhã, a coleta será nos bairros Jardim Yang, Maria Luísa, Cidade Jardim e Primavera.

Como o próprio nome diz, a campanha estimula a doação de um quilo de alimento não perecível, que depois será utilizado para formação de cestas básicas para as famílias carentes.

Apesar de estar ligada à paroquia central, a pastoral da Campanha do Quilo atende famílias cadastradas em todas as regiões do município.

Os alimentos são distribuídos pela equipe em salas localizadas no prédio do Centro de Promoção Social (CPS).