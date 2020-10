Cadastramento da Lei Aldir Blanc termina nesta quinta-feira (15)

Profissionais da cultura podem pleitear renda básica emergencial

O prazo para o cadastramento de profissionais da cultura feito pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo para o pagamento da renda básica emergencial prevista na Lei 14.017/20, a chamada Lei Aldir Blanc, termina amanhã, dia 15.

O Governo do Estado vai destinar até R$ 189,15 milhões para a renda básica, que poderá beneficiar cerca de 63 mil profissionais da cultura com R$ 3 mil cada um. Os recursos são oriundos do Governo Federal.

O cadastro de profissionais para o recebimento da renda básica deve ser feito online por meio do site: www.dadosculturais.sp.gov.br. Ele está adaptado às exigências da Lei 14.017/20 e do respectivo decreto de regulamentação editado pelo Governo Federal.

Podem solicitar a renda básica profissionais que tenham atuado em áreas artísticas nos 24 meses anteriores à data da publicação da lei, o que deve ser comprovado de forma documental ou autodeclaratória; e que não tenham emprego formal ativo, que não tenham renda familiar mensal per capita superior a meio salário-mínimo ou renda familiar mensal total maior do que três salários mínimos, que não recebam benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou verba de programa de transferência de renda federal, à exceção do Programa Bolsa Família, que não tenham recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, e que não sejam beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A lei determina ainda que a mulher provedora de família monoparental deve receber o valor dobrado.

Caso haja sobra na renda básica, os recursos serão realocados para os 25 editais do ProAC Expresso LAB, que também estão abertos para inscrições até o dia 3/11 no endereço: www.proacexpressoaldirblanc.org.br. Ao todo, o programa deve apoiar a realização e premiar 1,7 mil projetos e profissionais do setor cultural de todas as regiões de São Paulo, gerando cerca de 22,7 mil postos de trabalho e um impacto econômico estimado em R$ 113 milhões.

Bariri

As indicações devem informar a área, o objeto, o valor total, o valor do projeto, critérios de seleção e outras informações pertinentes.

Podem ser feitas por entidades, associações e atores e/ou agentes do setor cultural, com ou sem constituição jurídica formal, que possuam objeto cultural ou artístico de Bariri.

Por meio de portaria, o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) criou Grupo de Trabalho para cadastro de artistas e profissionais de Arte e Cultura de Bariri, destinado às ações da lei.

A presidência está a cargo de Jeferson Carulo dos Santos. Os outros membros do grupo são Isleine da Silva Gois, Fabrícia de Oliveira, Márcio Antonio Pereira e Magali do Carmo Gutierrez.