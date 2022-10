Bolsonaro e Tarcísio foram os mais votados em Bariri, Boraceia e Itaju

Os candidatos a presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) foram os candidatos mais votados em Bariri, Boraceia e Itaju no domingo (30), no segundo turno das eleições.

Em Bariri, Bolsonaro recebeu 12.760 votos, o equivalente a 71,66% do total da cidade. Já Luis Inácio Lula da Silva (PT) foi a escolha de 28,34% dos eleitores e recebeu 5.047 votos.

Bolsonaro teve mais número de votos que no primeiro turno, quando recebeu 11.512 (65,26%). Lula recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 4.613 votos, o equivalente a 26,15%.

Ao todo, 5,94% dos eleitores do município votaram branco ou nulo para presidente.

Para o cargo de governador de São Paulo, Tarcísio recebeu 12.101 votos (72,19% do total da cidade). Seu adversário, Fernando Haddad (PT), teve a preferência de 27,81% dos eleitores e registrou 4.662 votos.

Os votos brancos e nulos para governador de SP somaram 11,45% do total no município. Ao todo, 24,92% dos eleitores aptos a votar no município não compareceram às urnas.

Boraceia

Em Boraceia, Bolsonaro somou 1.724 votos (58,44%). Lula recebeu 1.226 votos (41,56%).

Bolsonaro teve mais número de votos que no primeiro turno, quando recebeu 1.555 (52,98%). Lula recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 1.184 votos (40,34%).

Ao todo, 5,24% dos eleitores do município votaram branco ou nulo para presidente.

Em relação ao governo paulista, Tarcísio obteve 1.706 votos (61,08%). Haddad somou 1.087 votos (38,92%).

Os votos brancos e nulos para governador somaram 10,28% do total em Boraceia. Ao todo, 22% dos eleitores aptos a votar no município não compareceram às urnas.

Itaju

Bolsonaro recebeu 1.442 votos do eleitorado de Itaju (62,94%). Lula foi a escolha de 37,06% dos eleitores e recebeu 849 votos.

No primeiro turno, Bolsonaro somou 1.319 votos (58,41%). Já Lula recebeu 799 votos (35,39%).

Ao todo, 4,38% dos eleitores de Itaju votaram branco ou nulo para presidente.

Para o cargo de governador, Tarcísio obteve 1.369 votos (63,73%). Haddad teve a preferência de 36,27% dos eleitores e registrou 779 votos.

Os votos brancos e nulos para governador de SP somaram 10,35% do total no município. Ao todo, 24,51% dos eleitores aptos a votar no município não compareceram às urnas.