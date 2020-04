Baririense com coronavírus recebe alta do hospital

O paciente baririense, com 37 anos, que testou positivo para o coronavírus teve alta hospitalar na tarde de quinta-feira, 2.

Segundo apurado, após a alta do Hospital Estadual em Bauru, o paciente foi trazido para Bariri e posteriormente encaminhado para Jaú onde está em recuperação na residência da mãe.

O rapaz, que possui diabetes foi o primeiro infectado a ser confirmado como positivo para o coronavírus em Bariri, ele teve piora no quadro e foi encaminhado para Bauru, onde permaneceu por pouco mais de uma semana. Hoje ele recebeu alta.

Colaborou: Diego Santos