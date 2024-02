Bariri: Umuarama recebe 1.000 pessoas no Carnaval Abre Alas

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realizou no sábado (3) a 11ª edição do Carnaval Abre Alas.

Aproximadamente 1.000 compareceram ao Umuarama Clube para prestigiar a festa, que neste ano teve a animação da Banda Tropicália.

O tema foi “Paraolimpíadas: Superando limites e vencendo barreiras”.

Como é tradição, no período da manhã foi realizado o desfile de rua “Vai Quem Qué Como Qué”, na área central da cidade. O ponto de concentração e partida foi o “Locomotiva Bar” (antigo Buteco do Luizinho).

A animação foi da Escola de Samba Ponte Preta de Itapuí, com participação da fanfarra da Associação Cultural Quilombo.

O desfile “Vai Quem Qué Como Qué” contou com a participação dos atendidos da Apae e dos organizadores.

Os foliões desfilaram pela Avenida Claudionor Barbieri, desceram a Rua Humaitá, viraram na Avenida 15 de Novembro e chegaram em frente da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, ponto final do desfile.