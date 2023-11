BARIRI: Ukiah e Queen Tribute Brazil garantem sucesso do 2º Baile Rotário

No sábado (25), com casa cheia e ambiente familiar, o público marcou presença no Umuarama Clube de Bariri para conferir duas atrações musicais.

A banda local Ukiah agradou muito com repertório eclético, misturando canções nacionais e internacionais.

O trio é formado por Rodrigo dos Santos (guitarra e voz), Neto Leoni (bateria e voz) e Oscar Passos (contrabaixo).

Em seguida, subiu ao palco o Queen Tribute Brazil, com uma performance considerada a melhor do país quando se trata de interpretação do astro Freddie Mercury, muito bem executada pelo papel e voz incrível de Mateus Brum.

Os solos de guitarra de Maurity impressionaram o público, além de Rodrigo Vicentini no contrabaixo e o baterista Reinaldo Kramer que esteve presente na primeira formação de uma banda cover do Queen no Brasil.

A premiada banda, que viaja pelo país com suas apresentações, relatou um retorno do público muito positivo e bem receptivo.

O Rotary agradece em especial a todos os presentes, patrocinadores, empresas cidadãs, Umuarama Clube, Jorge Lourenço (som e iluminação), Toninho Tirado (organização), Bar e Restaurante Devitto (alimentação camarim), toda a imprensa local, escrita e falada, entre outros parceiros responsáveis pela doação dos brindes sorteados durante o evento.

O baile faz parte de um dos grandes objetivos do Rotary Club, um projeto de grande porte, que beneficiará a comunidade local, com cifras a partir de 30 mil dólares; por isso, a iniciativa visa a uma sequência de eventos como esse até que parte desse montante seja angariado e investido na cidade com parceira internacional. (Colaborou: Marcel Devides, do Rotary Club)