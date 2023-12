BARIRI: Trecho da Expressa Sul está interditado

Um trecho da Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul) está interditado nesta segunda-feira (11), perto da rotatória.

O motivo é que caíram três postes de alta tensão, com os fios energizados.

O Corpo de Bombeiros esteve no local. Equipe da CPFL Paulista está no trecho para o conserto da rede.

O Setor Municipal de Trânsito pede cautela aos motoristas e informa que há desvio pelo Jardim Primavera.

Os reparos devem ser concluídos até o fim da tarde desta segunda-feira (11).