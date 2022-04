Bariri terá ato no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Evento será nesta sexta-feira (1º) na Praça da Matriz de Bariri

Nesta sexta-feira (1º), na Praça da Matriz de Bariri, será celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo com ação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Das 9h às 15h, o conselho vai prestar esclarecimentos e orientações de como solicitar a Carteira do Autista, quem tem direito e quais os benefícios, por exemplo.

Além disso, haverá distribuição de pipoca e algodão doce, pula-pula para as crianças brincarem e, às 16h, haverá encerramento com atividade lúdica para os presentes.

O conselho, com apoio da Diretoria de Ação Social e do Fundo Social de Solidariedade de Bariri, vai promover um dia de orientação a respeito da Carteira Municipal de Identificação do Austista – CMIA.

Essa ação já vem sendo precedida por atividades desenvolvidas na Apae de Bariri e nas escolas municipais, por meio da Diretoria da Educação, Cultura e Esporte, para a conscientização a respeito do autismo.

Prevista na Lei Municipal nº 5.004/2020, a carteirinha foi lançada em agosto de 2021 e para trazer benefícios à população baririense que possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A medida é mais uma das ações desenvolvidas pela Diretoria de Ação Social e pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, visando à melhoria e a garantia de acesso das pessoas com autismo aos seus direitos.