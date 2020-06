Bariri tem três novos casos confirmados de coronavírus e chega a 26

Bariri confirmou nesta segunda-feira, 8, mais três casos positivos de coronavírus, sendo três mulheres profissionais da saúde.

As idades são: uma na faixa etária de 30 a 40 anos, uma de 40 a 50 e outra de 50 a 60.

Agora a cidade soma 26 casos confirmados e 13 já recuperados.

Dos ativos, 10 estão em isolamento domiciliar e dois estão internados em enfermaria. Houve ainda um óbito registrado no município.

