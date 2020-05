Bariri tem o primeiro óbito de paciente com Covid-19

Um homem com idade entre 80 e 89 anos faleceu em Bariri neste sábado, 16. Segundo o Comitê De Combate ao Coronavírus do município, o paciente era um dos casos positivos de coronavírus (Covid-19) no município.

O boletim divulgado afirma que está é a primeira morte de um paciente infectado com a doença no município. Ele havia sido transferido para hospital em Jaú, onde estava na internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Agora, dos oito pacientes que testaram positivo para doença em Bariri (sendo um deles morador de Boraceia), quatro estão em isolamento domiciliar, um internado na UTI e dois estão curados.

A equipe de redação acompanha o caso e mais informações a qualquer momento.