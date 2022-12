Bariri: Tem Barraca do Chopp na Praça da Matriz

A partir desta segunda-feira (12), das 19h às 22h, o Fundo Social de Solidariedade de Bariri (Fuss) está com a Barraca do Chopp, na Praça da Matriz.

A ação passa a integrar as festividades natalinas promovidas pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.

Toda renda arrecadada com a venda das bebidas será destinada ao Fuss, órgão responsável por formular, propor, articular e integrar as políticas e ações de promoção social no município.

“Nesse calorzão nada melhor do que tomar um chope geladinho e ainda ajudar as obras do Fuss em Bariri”, convida Anaí Simões, primeira-dama e presidente do Fundo Social.