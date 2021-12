Bariri tem 36 vagas em processo seletivo para Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas em três Processos Seletivos Simplificados (PSS) para o preenchimento das vagas de trabalho no Censo Demográfico 2022.

Na região de Jaú são 399 vagas distribuídas nos cargos de Agente Censitário Municipal e Supervisor (ACM e ACS), Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), e Recenseador. Todas as vagas são temporárias.

Para Bariri, há uma vaga de ACM, três de ACS e 32 de recenseador.

Devolução

A devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado do Censo 2021, cancelado em outubro, pode ser solicitada no Portal do IBGE (https://www.ibge.gov.br/). O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para ressarcimento aos inscritos na seleção do Censo 2020.

Confira mais detalhes sobre cada um dos Processos Seletivos:

Agente Censitário Municipal e Supervisor (ACM e ACS)

– Vagas na Região de Jaú: 43

– Remuneração: R$ 2.100,00 para ACM e R$ 1.700,00 para ACS

– Requisito: Ensino Médio Completo

– Inscrições: até 29 de dezembro de 2021, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos

– Taxa de Inscrição: R$ 60,50

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI)

– Vagas na Região de Jaú: 2

– Remuneração: R$ 1.700,00

– Requisito: Ensino Médio Completo

– Inscrições: até 10 de janeiro de 2022, pelo site https://www.ibfc.org.br/

– Taxa de Inscrição: R$ 44,00

Recenseador

– Vagas na Região de Jaú: 354

– Remuneração: por produção (simulador)

– Requisito: Ensino Fundamental Completo

– Inscrições: até 29 de dezembro de 2021, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos

– Taxa de Inscrição: R$ 57,50