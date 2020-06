Bariri: Seis leitos para atendimento de coronavírus na Santa Casa estão ocupados

Todos os leitos destinados para atendimento de coronavírus na Santa Casa estão ocupados – Foto Divulgação

Segundo a médica Adriana Stela Barbosa Fontes, os seis leitos disponíveis na Santa Casa de Bariri para atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus estão ocupados.

A informação foi dada em entrevista à Bariri Rádio Clube na noite desta terça-feira, 9.

A médica afirma que cada leito ocupa um quarto do hospital. “A partir do momento que há um suspeito de Covid-19 ele tem que ficar sozinho no quarto”, salienta.

Segundo boletim informativo da prefeitura, Bariri possui 27 casos confirmados da doença, sendo 13 ativos.

Destes dois estão internados em enfermaria e o restante em isolamento domiciliar. Há ainda quatro casos suspeitos internados aguardando resultado de exames.

