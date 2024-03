Bariri: Santuário recebe imagem peregrina de Nossa Senhora do Mel

Domingo (17), a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora do Mel.

A imagem, que representa Nossa Senhora de Fátima, é conhecida por verter milagrosamente sal e mel, e desde o ano de 1993 visita lares e igrejas do Brasil.

Ela chega ao Santuário de Bariri por volta das 9h30, quando será acolhida em missa solene. A programação ainda prevê oração do rosário, outra celebração eucarística e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Por volta das 16h, ainda no domingo (17), os fiéis de Bariri se despedem da imagem de Nossa Senhora do Mel.

A devoção

A devoção pela imagem peregrina começa quando uma mulher de Mirassol (SP), Lilian Aparecida ganhou estátua de Nossa Senhora de Fátima e junto a ela se reunia, todo dia 13 de cada mês, para rezar o Rosário.

A imagem se quebrou e ela foi presenteada por sua vizinha com imagem nova. Após dois anos, em 13 de maio de 1993, Lilian viu que o rosto da imagem começou a verter lágrimas. A imagem foi levada para a Igreja de São José e Santa Teresinha e lá passou a também verter sal.

No dia 22 de maio, o sal teria se transformado em mel, incentivando peregrinos a testemunhar os fenômenos e pedir graças à Virgem Maria. Assim, a imagem de Nossa Senhora de Fátima ficou conhecida como “Nossa Senhora do Mel”.

A imagem foi restaurada cinco vezes e chegou a ser estudada pela Unicamp, em busca de explicação científica, mas a imagem é oca e em seu interior não contém nada que explique os fenômenos.