BARIRI: Santuário realiza Tarde Festiva do Príncipe e Cinderela

Dia 11 de novembro, sábado, a comunidade do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri realiza a Tarde Festiva, a partir das 14h, no salão de festas. O evento integra a programação do Príncipe e Cinderela 2023.

A tarde será marcada por bingo beneficente e apresentação das treze crianças participantes. Os candidatos a príncipe são Afonso Altarugio Murarolli; Felipe de Pauli Sanchez; Lorenzo Nazzi Polonio; Lorenzo Xavier Volpato; e Luís Valdemir Ribeiro Neto.

As candidatas a Cinderela são Gabriela Tonin Mazoti; Helloa Vitória de Oliveira; Lorena Sanchez; Manuela Catherina dos Santos Silva; Maria Eduarda Trovarelli de Campos; Maria Vitória Rodrigues Antoniassi; Marina de Souza Carvalho; e Pyetra Vitória Gusmão.

Eles participam vendendo votos a R$ 5. Quem adquirir os votinhos está concorrendo a três prêmios em vale compras: 1) R$ 400 da Móveis São Luís; 2) R$ 350 da Rosana Modas; 3) R$ 350 da Móveis Campos.

O encerramento do Príncipe e Cinderela de 2023 será no dia 02 de dezembro, sábado, com Jantar Italiano, a partir das 20h30. O valor da adesão é R$ 30.