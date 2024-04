Bariri: Santuário realiza almoço de 11 anos de fundação

Dia 28 de abril, domingo, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, realiza almoço festivo em comemoração aos 11 anos de fundação.

O evento será realizado no salão paroquial (ao lado da igreja), a partir das 11h30, no sistema presencial – o almoço será servido no local.

O cardápio prevê salada, arroz, macarrão e churrasco. A adesão é R$ 35 por pessoa.

Após o almoço, haverá Show de Prêmios.

Para convites e mais informações, entrar em contato na secretaria paroquial, pelos telefones (14) 3662-2184 e (14) 99114-7044.