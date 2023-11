Bariri: Saemba tem dívida de R$ 1,5 milhão com a CPFL

A CPFL Paulista encaminhou ofício à Câmara de Bariri informando que o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) tem dívida de R$ 1,5 milhão com a empresa.

O documento foi lido na sessão de terça-feira (21). De acordo com a CPFL Paulista, são 126 contas de energia elétrica não pagas no período de abril de 2023 a outubro de 2023.

O valor de R$ 1,5 milhão não considera juros e correção monetária.

A concessionária relata ao Legislativo que houve tentativas de negociação e parcelamento junto à autarquia, mas sem êxito.

Segundo a CPFL Paulista, diante desse quadro pode haver interrupção do fornecimento de energia elétrica ao Saemba e impactos em investimentos futuros na rede pública.

Outro lado

Ao Candeia, o Saemba informa que no início do novo governo, em janeiro de 2021, havia grande déficit financeiro na autarquia. Por outro lado, havia sobra de R$ 2 milhões, montante que foi utilizado para quitar o prejuízo, “zerando” o caixa.

A partir daí, o Saemba implementou medidas como aumento da eficiência dos gastos (como a implantação da usina fotovoltaica) e incremento da receita (Refis, protesto dos devedores, cobrança de inadimplentes e aumento da tarifa).

Em relação à energia elétrica, a superintendência da autarquia cita que os gastos representam quase um terço do total de despesas. A arrecadação do Saemba é de aproximadamente R$ 700 mil, sendo que a conta de energia elétrica fica em torno de R$ 230 mil.

Entre os estudos para quitação da dívida com a CPFL Paulista, foram discutidas duas possibilidades: aumento da tarifa de água e esgoto; ou subvenção econômica das atividades da autarquia, pela Prefeitura de Bariri. As solicitações junto ao Executivo foram feitas em julho, setembro e outubro de 2023, mas não definidas até o momento, tarefa que caberá, inclusive, ao novo prefeito, Luis Fernando Foloni (Cidadania).

“Salientamos, ainda, que todo mês é quitado um pouco dos valores devidos, conforme disponibilidade financeira, após o pagamento dos funcionários e demais fornecedores e a CPFL é a única despesa em atraso e que será sanada com o reajuste na tarifa, que tem que ser feita pelo prefeito”, finaliza o Saemba.