Bariri: Rompimento de rede deixa parte da cidade sem água

Devido ao rompimento da rede mestra de abastecimento de água do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), foi necessária a interrupção do abastecimento de água para a realização do reparo.

Desde a manhã desta segunda-feira (4) foram afetados todos os bairros que são abastecidos pelo poço da ETA (centro, Jardim Industrial 1 e 2, Jardim Alvorada, Livramento, Maguin Villas, Jardim Esplanada, Jardim Paulista, entre outros).

A previsão de restabelecimento no abastecimento é para as 14h de segunda-feira (4).