BARIRI: Quermesse da Padroeira agita Praça da Matriz em setembro

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, realiza mais uma edição da festa em louvor à padroeira de Bariri, durante o mês de setembro. A principal atração da programação festiva é a tradicional quermesse na Praça da Matriz.

As barracas montadas na Praça da Matriz vão agitar quatro finais de semana (2 e 3; 9 e 10; 16 e 17; 23 e 24 de setembro), além do feriado da padroeira, dia 15, sexta-feira, sempre a partir das 19h.

O cardápio de produtos contém lanche de linguiça; cáfita; espetinho churrasco e de frango; pastel; porções de batata frita e leitoa a passarinho; mini pizza; fogazza; e coxinha; além de cerveja, refrigerante e suco.

Nos domingos, a quermesse vai vender leitoa e frango assados na hora do almoço, com encomenda prévia pelo telefone (14) 3662-8400. A retirada será na Casa de Cursos.

Todas as noites de quermesse haverá show de música ao vivo com artistas locais e da região. Já confirmaram presença Ricardo e Milton Jr. e Banda Doce Veneno (02/09); Henrique e Reinaldo (03/09); Plínio (09/09); Paulinho Moura (10/09); Anísio e Paulo Vitor (16/09); Ed César e Ary (17/09); e Santo e Sudário (23/09).

No feriado da Padroeira, 15 de setembro, sexta-feira, após missa e procissão, haverá quermesse com duas atrações musicais: show de Bianca e Reinaldo e de Ulisses e Moisés.

Almoço e Leilão

Dia 24 de setembro, domingo, último dia da Festa da Padroeira/2023, a programação festiva de encerramento prevê almoço na barraca da quermesse, a partir das 12h.

Após o almoço, a partir das 14h, haverá o tradicional leilão de gado, também na Praça da Matriz.

Neste dia, a animação musical ficará sob a responsabilidade da dupla Murilo e Marcelo.