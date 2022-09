Bariri: Procon e Banco do Povo mudam de endereço

A atual gestão municipal providencia a mudança de endereço de dois órgãos de atendimento ao público: o Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon) e o Banco do Povo.

A partir de sexta-feira (23), as duas unidades passam a atender em prédio localizado na esquina da Rua Francisco Munhoz Cegarra com a Avenida Tenente Pelicioti, em frente ao Paço Municipal 16 de Junho.

Por causa da mudança, O Procon e o Banco do Povo permanecem fechado para atendimento ao público, nos dias 21 e 22, quarta e quinta-feira.

