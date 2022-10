Bariri: Presidente do Conselho afirma que Denise será exonerada da Santa Casa

O prefeito de Bariri Abelardo Martins Simões Filho (MDB) teria decido exonerar nesta terça-feira, 11, do cargo de gestora da Santa Casa de Bariri Denise Sgaviolli. O hospital está sob intervenção da prefeitura.A informação consta em nota do presidente do Conselho Superior de Administração da Santa Casa, o médico Luiz Gonzaga Gerlim que o Candeia teve acesso.Gonzaga afirma que prefeito Abelardo tomou a decisão de forma unilateral e apenas o comunicou sobre demitir Denise, aparentemente sem causa justa.“Considerando a gravidade deste fato e a injustiça decorrente dele, este conselho aguarda a comunicação oficial para tomar medidas cabíveis.Não é descartada a renuncia coletiva”, informou. O médico afirma ainda que vai aguardar manifestação do corpo clínico. O jornal tenta contato com Abelardo para comentar a informação.

Com a saída de Denise, médico Luiz Gonzaga cogita deixar o Conselho Superior de Administração do hospital – Foto Arquivo