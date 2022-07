Bariri: Presidente da Apae comenta saída de diretora

A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri, Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco, encaminhou posicionamento a respeito da demissão da diretora pedagógica da instituição, Silvia Maria de Barros Gandara. Ela apresenta a nova diretora, Cecília Brinkamn Cantero Ultramare.

Confira na íntegra:

Estou como presidente de entidade há exatamente 6 meses, tempo suficiente para, juntamente com a equipe que assumiu, verificarmos diversas inconsistências, sendo que a principal diz respeito aos déficits orçamentários que a entidade amarga ao final de exercício.

Conforme confirmado em outro veículo de comunicação, pela diretora pedagógica, a mesma informou receber um valor líquido de R$ 6.000,00. Ocorre que em março/2020, a diretora pedagógica foi admitida com um salário bruto de R$ 4.883,06. Em Fevereiro/2021, teve seu salário bruto elevado para R$ 7.828,72. Com o reajuste a ser aplicado, o próximo mês passaria a receber um salário bruto de R$ 8.674,22, e a entidade, ao final de cada exercício, desembolsaria a quantia estratosférica de aproximadamente R$ 125.000,00 apenas com uma colaboradora, salário este que entendemos não estar dentro da realidade da entidade neste momento, e se somando todas as doações recebidas durante o ano, mais os frutos dos trabalhos realizados por voluntários, essa não é suficiente para pagar metade da folha de pagamento da mesma.

Após estudos com a Diretora Financeira, chegou-se à conclusão de que a protelação da permanência da colaboradora dispensada ficaria insustentável em pouco tempo, ao ponto de a entidade não poder honrar com seus compromissos do dia a dia.

Diante destes fatos, e cumprindo com minhas obrigações de presidente, usando de minhas atribuições estatutárias e após consulta com membros da Diretoria, chegou-se à conclusão de que acima de tudo deve-se prevalecer o bem da entidade e de seus atendidos, optando assim pela dispensa sem justa causa.

Ressalto que além do cargo de diretora pedagógica, a Apae conta ainda com 3 coordenadoras que cuidam das áreas da saúde, educação e social.

Quero externar minha indignação por algumas pessoas que, desprendidas do compromisso e da finalidade que assumimos, procuram tumultuar o que deveria ser um ato administrativo simples, utilizado por qualquer empresa deficitária, se não fosse por estas mesmas pessoas levado pelo lado pessoal e político, sem ao menos pensar em momento algum em preservar a imagem da entidade.

Nova diretora

Aproveito a oportunidade para apresentar a nova Diretora Pedagógica, com seu histórico profissional:

Cecília Brinkamn Cantero Ultramare, 61 anos, trabalha na Apae há 10 anos, é formada pela Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos em 2003, pós-graduada em Educação Especial pela Faculdade Integradas de Botucatu ( FIBS), pós graduada pela UNIFAC para Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista e pós graduada em Neuropedagogia.

Atualmente está realizando pós em especialização TEA e intervenção em ABA para autismo e deficiência intelectual. Cecília ainda atua como supervisora de cursos no Centro de Promoção Social. É membro atuante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde já foi presidente e atualmente é secretária deste conselho.