Bariri: Prefeitura realiza 60 testes para Covid-19 em funcionários públicos

A prefeitura de Bariri, através da Diretoria de Saúde, realizou neste domingo, 7, 60 testes rápidos para Covid-19 em profissionais do setor público.

Segundo divulgado pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, foram testados policiais militares e civil, alguns membros do Corpo de Bombeiros, e servidores da Saúde que atuam no Soma 2. Dos testes, apenas um profissional da saúde foi testado positivo, e segundo setor de Saúde, as medidas cabíveis foram tomadas.

Segundo último boletim divulgado, Bariri possui até o momento 23 casos positivos confirmados para o coronavírus, sendo doze já recuperado. Segundo Marina Prearo, membro do comitê, o resultado positivo deste domingo deve entrar no boletim de segunda-feira, 8.