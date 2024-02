BARIRI: Prefeitura irá contratar empresa para limpeza por pregão eletrônico

A Prefeitura de Bariri irá contratar empresa especializada para execução de serviços de limpeza pública.

A vencedora da licitação deverá fornecer de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos necessários para prestação dos serviços contínuos e programáveis de conservação e limpeza de áreas ajardinadas, vias e acostamentos, logradouros, beiras de rios e córregos e prédios públicos municipais.

Dessa vez, a administração municipal está adotando o pregão eletrônico. A sessão foi marcada para o dia 20 de fevereiro.

O valor estimado é de R$ 2.975.760,00 por 12 meses, ou R$ 247,9 mil por mês.

Conforme o edital de licitação, a vencedora deverá empregas no mínimo 45 funcionários.

São contemplados, entre outros serviços, capinação e roçagem manual, capinação e roçagem mecanizadas, remoção de serviços resultantes das raspagens, manutenção de guias, calçadas e sarjetas, pintura e manutenção de guias, sarjetas e bancos de praças, rastelamento e poda periódica de árvores.

Latina

Em junho de 2021 a empresa Latina Ambiental Ltda., de Limeira, venceu licitação feita pela prefeitura de Bariri para serviço de capina e limpeza pública.

A firma foi a única a participar do pregão presencial. O valor dado pela Latina foi de R$ 1,980 milhão por um período de 12 meses (R$ 165 mil por mês). A quantia foi 6,9% menor que o estimado pelo Executivo (R$ 2,127 milhões).

Em agosto do ano passado, a Justiça determinou a suspensão do contrato por causa de investigações feitas pelo Ministério Público (MP) em relação à fraude na licitação, descumprimento do contrato, entre outras irregularidades.

Três meses depois o Executivo definiu pela contratação emergencial da empresa Garra Consultoria Ambiental Ltda., de Bauru, para serviço de limpeza pública no município. O valor mensal será de R$ 148,2 mil.

O montante pago à Garra é menor em comparação ao previsto para o pregão de 20 de fevereiro porque a disputa a ser realizada contempla um maior número de funcionários e de serviços a serem feitos.