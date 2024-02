Bariri: Prefeitura instala três caçambas para descarte de entulhos

A Prefeitura de Bariri instalou três caçambas de entulho em diferentes pontos do município. O objetivo é aprimorar a limpeza pública e frear o aumento dos casos de dengue,

Inicialmente, a previsão era instalação de oito caçambas. Mas, de forma efetiva, até quarta-feira (28), somente três unidades estavam à disposição.

A população pode utilizar estas caçambas para descartar materiais, evitando, assim, o acúmulo de entulhos.

Confira os pontos onde foram instaladas caçambas:

• Rua Mario Simoneti, na entrada do Jardim Esperança;

• Rua Ovídeo Fachete, próximo à esquina com a Rua Tupi;

• Início da Av. Padre João Eid, próximo ao trevo.

(Fonte: Assessoria de Comunicação)