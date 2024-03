Bariri: Prefeitura instala caçambas para descarte em sete pontos da cidade

A Prefeitura de Bariri fez um levantamento dos principais locais na cidade onde há mais descarte irregular de lixo, a fim de aprimorar a limpeza pública e frear o aumento dos casos de dengue.

Para isso, instalou caçambas para coleta de entulho em diferentes pontos do município. Elas vão permanecer no local temporariamente.

A solicitação, portanto, é que, ao invés de fazer o descarte incorreto em áreas públicas e terrenos baldios, que a população utilize estas caçambas para descartar materiais.

Assim foram instaladas sete caçambas nesta semana. Elas devem ficar nos locais escolhidos pelos próximos 30 dias.

Vale destacar que, quando estiverem cheias, serão retiradas para serem esvaziadas e voltarão ao local novamente. (Fonte: Assessoria de Comunicação)

Pontos de instalação das caçambas (por 30 dias)

• Esquina da Avenida Padre Joao Eid, nas proximidades da Viana Confecções;

• Esquina da Avenida Padre João Eid, ao lado da Praça do Michelassi;

• Rua Mário Simoneti, próximo à área verde;

• Rua Mário Simoneti, ao lado da praça;

• Rua Mário Simoneti, próximo à entrada do “buracão”;

• Rua Orlando Beluzzo, na esquina da Creche Carmen Sola Modolin Aquilante;

• Avenida dos Sonhos, esquina com a Av. Dr. Antônio Galízia.