Bariri: Prefeitura emite nota sobre poda de árvores na Vila Americana

A moradora da Vila Americana, Maria Eduarda Jugeick, 22 anos, usou as redes sociais para criticar serviço de poda de árvores realizado em mata ciliar presente em córrego próximo à Av. Dario Foloni. Ela gravou um vídeo que foi publicado na quarta-feira, 22.

Procurada pela reportagem, Maria informa que mora às margens do córrego há três anos, e que no dia do vídeo foi até o local onde funcionários de empresa que presta serviço à prefeitura estavam realizando poda e corte de árvores.

Confira:

A reportagem entrou em contato com a prefeitura municipal de Bariri, que encaminhou a seguinte nota assinada por Marcio Nascimento, diretor de Obras e infraestrutura e Paulo F. Oréfice de Carvalho, responsável pelo Setor de Meio Ambiente, a qual publicamos na íntegra:

“Diretoria de Obras e infraestrutura, através da presente nota, esclarece fatos ocorridos na data de 22 de julho de 2020, sobre poda e limpeza no córrego Ribeirão do Sapé, nas imediações da Avenida Dario Foloni, Vila Americana.

Cabe esclarecer que a programação e operacionalização de tais serviços são de responsabilidade da empresa de limpeza terceirizada que presta serviço ao município.

A limpeza do local mencionado era reivindicação antiga de moradores da região que se manifestaram favoráveis ao serviço realizado.

A prefeitura deixa claro que é totalmente contrária a cortes severos de árvores ou qualquer tipo de vegetação natural, bem como desmatamentos ou cortes ilegais, e preza pela manutenção e bem estar da fauna e flora municipal.”