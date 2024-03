Bariri: Prefeitura e PM anunciam retorno da atividade delegada

Terça-feira (12), o prefeito Luís Fernando Foloni, reuniu-se com capitão Alexandre Magno Urbano e o subtenente Marcelo José Manzutti, comandantes locais da Polícia Militar, para tratar do retorno do convênio da Atividade Delegada em Bariri. A diretora de Finanças, Natalia Sisto Moreira, também participou da reunião.

A parceria deve voltar a partir de segunda-feira (18), de acordo com o Plano de Trabalho entre a Prefeitura de Bariri e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio da Polícia Militar.

Segundo o prefeito, há uma conjugação de esforços para tornar a delegação compartilhada com mais poder de fiscalização, diante da necessidade de aumentar a segurança pública em Bariri.

O convênio permite aos policiais militares desempenharem suas funções nos dias de folgas, tendo como objetivo aumentar o efetivo nas ruas, trazendo mais segurança a todos. Durante o exercício da Atividade Delegada os policiais trabalham uniformizados e portando suas armas.

Os policiais participantes vão exercer funções de rotina como a vigilância e fiscalização em ruas; auxílios em atividades de risco; atividades administrativas; auxilio ao cidadão, entre outras.

Na área urbana, o trabalho da atividade delegada será executado pelos policiais militares e na área rural será desempenhado pelos agentes do Programa Agro SP+Seguro.

“A atividade foi interrompida por alguns meses, mas agora retomaremos com o efetivo de serviço nas ruas, graças a essa parceria da Polícia Militar junto à municipalidade”, informou o prefeito.

Fonte: Assessoria de Comunicação