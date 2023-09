Bariri: Prefeito não vê indícios de autoria ou materialidade em pedido do MP

Prefeito não vê indícios de autoria ou materialidade em pedido do MP – Foto Arquivo

Por meio de nota, a assessoria do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) se manifestou a respeito de pedido de investigação criminal pelo Ministério Público (MP) de Bariri contra ele.

O caso trata de interrogatório do proprietário da empresa Latina Ambiental Ltda., Paulo Ricardo Barboza, à Promotoria de Justiça (link da matéria).

Confira a nota na íntegra:

“Com relação ao fato divulgado pela mídia a respeito do pedido da promotoria de Bariri para que o Tribunal de Justiça abra investigação criminal contra o Prefeito, ele não foi notificado.

De toda forma, ao que parece, no requerimento do MP ao tribunal não se observa, em suas alegações primárias, nenhum indício de autoria ou materialidade fática concreta contra o Prefeito, que permita a autorização da abertura, já que a narrativa da peça se baseia em especulações.

De qualquer forma, se autorizado for a colocação do Prefeito no polo passivo da ação, serão tomadas todas as medidas judiciais para provar sua inocência, em total cooperação com as investigações.”