BARIRI: Prefeito e superintendente comentam reajuste da tarifa de água

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) e o superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Eder Cassiola, concederam entrevista coletiva na manhã de quarta-feira (29) na Câmara Municipal para falar a respeito do aumento da tarifa de água e esgoto em Bariri (a íntegra está no Facebook do Candeia).

A partir de 1º de janeiro do ano que vem as contas de água em Bariri custarão 31,3% a mais para residências, indústrias, comércio e órgãos públicos. Quanto aos imóveis residenciais, hoje a tarifa mínima é de R$ 20,64, sendo R$ 13,76 de água e R$ 6,88 de esgoto. A partir de janeiro o valor subirá para R$ 27,10 (R$ 18,07 de água e R$ 9,03 de esgoto).

Foloni iniciou a explanação dizendo que nenhum gestor gosta de aumentar tributos, no entanto, era preciso majorar a tarifa de água para que o Saemba continue a operar em Bariri.

Segundo ele, eventual vinda da Sabesp para a cidade poderia resultar na demissão dos quase 60 servidores da autarquia.

O prefeito criticou o fato de a tarifa ter ficado sem reajuste de 2017 a 2020 (quatro anos), enquanto os gastos do Saemba foram aumentando no período. Finalizou dizendo que, mesmo com o reajuste, a água em Bariri continua sendo uma das mais baratas da região.

Cassiola comentou a respeito da situação encontrada pelo atual governo e os investimentos feitos na autarquia, como recuperação de dois poços, perfuração de poço profundo na área onde fica a Estação de Tratamento de Água (ETA), entre outros.

O superintendente mencionou que de 2017 a 2023 a tarifa de água teve aumento de 35%, enquanto as despesas subiram em maior escala: 71% no vale-alimentação dos servidores; quase 70% na conta de energia elétrica; e 41% no salário dos trabalhadores.

Falou também a respeito de ações para melhorar o caixa da autarquia, como instituição do Refis, cobrança de pessoas com pendência no pagamento das contas, protesto judicial, entre outras medidas.

Como desafio, Cassiola citou a necessidade de aumentar o emissário de esgoto do Polo Industrial até as imediações da Gruta de Santo Expedito, contratação de engenheiro, perfuração de poço no Jardim Garotinho, plano de carreira para os funcionários do Saemba, criação de tarifa social e indexação da tarifa de água. Em relação ao último item, o prefeito que estiver no cargo concederá o aumento conforme o índice escolhido.