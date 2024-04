Bariri: Prefeito anuncia mudanças na Diretoria de Obras e no Saemba

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) anunciou na manhã desta segunda-feira (1º) mudanças em cargos comissionados na Diretoria Municipal de Obras e no Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

Na pasta de obras, o engenheiro civil Guilherme Ticianelli Migliorini irá substituir Luis Afonso Albanese Matiuso, que estava na função desde novembro do ano passado. Luis Afonso deixou o cargo porque teria recebido proposta para trabalhar em empresa privada.

Na autarquia, a superintendência ficará com Décio Simonetti Júnior. Oscar Naufal assumiu a função no início do ano e estaria deixando a gestão, entre outros fatores, devido à complicada situação financeira do Saemba.

Na Diretoria da Divisão Técnica e Planejamento da autarquia Gilberto Policarpo irá substituir Claudenir Rodrigues (Fredy).