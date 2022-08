Bariri: Prefeito Abelardo fala sobre criação de vagas em creche

Na segunda-feira (8) a Justiça atendeu a pedido feito pelo Ministério Público (MP) e determinou que a administração municipal providencie vagas em creche às crianças que estão em lista de espera. No momento, a fila é de 134 crianças.

Abelardo entende que o Judiciário não determinou que sejam criadas as vagas no prazo de 15 dias. Em sua opinião, esse é o prazo para que apresente informações sobre as ações em andamento.

Diz que até o fim deste ano deve criar de 25 a 50 vagas com a contratação de mais servidores, utilizando a estrutura atualmente existente em Bariri.

Também deverão ser criadas mais vagas com a abertura de licitação para ampliação de duas unidades de educação infantil: Creche Marina Budin; e Creche Carmen Sola Modolin Aquilante.

De acordo com o prefeito, em 2019 havia 183 crianças fora de creches no município. Em 2020 e 2021 os dados de fila não foram disponibilizados por causa da pandemia da Covid-19.

