Bariri: Praça recebe brinquedos adaptados para crianças com deficiência

A Praça Eurico Acçolini, nos altos da cidade, recebeu a instalação de três playgrounds com brinquedos adaptados para crianças com deficiência. A informação foi divulgada pela Diretoria de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura de Bariri.

A praça está localizada defronte à Emef Profª Joseane Bianco. De acordo com o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), os playgrounds foram adquiridos através de convênio com o governo do Estado.

O objetivo é a inclusão e acessibilidade no lazer da população infantil. “Trata-se de importante conquista para as crianças público-alvo da educação especial e inclusiva do município”, destacou Abelardo.

Legislativo

Em agosto, o prefeito sancionou lei municipal de autoria do vereador Francisco Leandro Gonzalez (Pode), que prevê que pelo menos 10% dos brinquedos instalados em locais públicos sejam adaptados para este público alvo. A medida inclui áreas públicas de lazer, praças, parques, creches e escolas.

Ainda de acordo com a lei, os brinquedos devem estar em conformidade com as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).