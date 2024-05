Bariri: Praça da Matriz passa por manutenção

A empresa ESN Prestação de Serviços Guararapes (contratada pela prefeitura para serviços de limpeza e capina) está realizando nessa semana serviço de manutenção na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz) e também no entorno da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.

O objetivo é deixar o local em melhores condições para eventos que serão realizados em comemoração ao aniversário de Bariri.

Um dos primeiros serviços foi a poda de árvores. De acordo com a diretora municipal de Infraestrutura, Ângela Devides, o trabalho contempla também poda com utilização de caminhão concha e pintura das guias e de alguns setores da praça.

Há ideia também de revitalizar o chafariz, com plantio de mudas. A diretora estima que o serviço deva estar concluído na próxima semana. O primeiro evento na praça em comemoração aos 134 anos de Bariri será no dia 8 de junho, às 19h30, com o Baile da Rainha.