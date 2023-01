Bariri: Pontes do Cabral e do Fiorin já estão liberadas

As diretorias de Infraestrutura e a de Obras da Prefeitura de Bariri informam que as pontes que foram interditadas na zona rural do município, no fim de semana, já estão liberadas.

Na sexta-feira (13), por conta das fortes chuvas, foi necessária a interdição das pontes do Cabral e do Fiorin, pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do município.

Segundo o diretor municipal de Infraestrutura e também representante da Defesa Civil de Bariri, Claudenir Rodrigues, o Fredy, ambas as pontes foram limpas pela equipe da prefeitura e liberadas na manhã de sábado (14), voltando à normalidade.

“Os dois acessos ficaram interditados por apenas uma madrugada, pois no outro dia, depois da limpeza no local, as pontes foram liberadas para o trânsito”, disse Fredy.

Texto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri