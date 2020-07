Bariri: Polícia Militar faz mais um flagrante de tráfico

Por volta das 23h de terça-feira (30) a Polícia Militar (PM) de Bariri realizou mais um flagrante de tráfico de drogas na cidade.

Após receber denúncia de que estaria ocorrendo comércio de entorpecentes no Núcleo Habitacional 3, a equipe dirigiu-se ao local.

G. R. B., 19 anos, tentou fugiu ao avistar a viatura, porém, foi acompanhado e abordado.

Na fuga dispensou sacola onde havia 84 eppendorffs com cocaína, pesando 69 gramas.

No local onde G. estava os policiais encontraram mais 18 invólucros de maconha, pesando 53 gramas, e quatro pedras de crack, pesando 13 gramas.

O jovem foi detido em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para registro da ocorrência, ficando à disposição do Judiciário.