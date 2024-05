Bariri: Polícia Civil investiga crime de perseguição contra menina

A Polícia Civil de Bariri instaurou inquérito para investigar crime de perseguição contra menina. O fato teria ocorrido por volta das 11h do sábado (18) nas imediações do trevo que liga a Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Via Expressa Sul) à Rodovia Braz Fortunato (SP-261), no acesso a Boraceia.

De acordo com o delegado André Luiz Ferreira de Almeida, a apuração inicial é de crime de perseguição.

No entanto, ele diz que é imprescindível que os pais da garota que teria sido seguida por morador de Boraceia compareçam à delegacia para serem ouvidos e que a menina também relate o que ocorreu (ela ainda não foi identificada).

Num vídeo que circulou pelas redes sociais no fim de semana, um homem conta que o morador de Boraceia teria sido flagrado perseguindo a menina, inclusive convidando-a para ir a um local afastado da área urbana. As imagens o mostram ensanguentado e sofrendo outras agressões.

O homem e um colega estavam indo para o trabalho, quando teriam presenciado a abordagem à garota. Posteriormente, “fecharam” o automóvel do homem. Nesse momento, teriam ocorrido agressões mútuas.

Os trabalhadores procuraram a Polícia Militar (PM) para registrar o caso, inicialmente como atitude suspeita.

O boletim de ocorrência foi remetido à Delegacia de Polícia, a quem cabe investigar os fatos, agora tendo como natureza o delito de perseguição.

Os dois homens que abordaram o morador de Boraceia já foram ouvidos pela Polícia Civil e confirmaram os fatos relatados na PM. O suposto autor foi identificado e deverá ser ouvido na Delegacia de Boraceia.