Bariri: Poda emergencial em árvore interdita trânsito

A partir das 13 horas desta quarta-feira, dia 6, a Prefeitura de Bariri vai fazer uma ação preventiva de poda e limpeza na área central da cidade, na Praça do Edifício Albatroz, e o trânsito de veículos estará impedido no local. Será feita a poda emergencial em uma árvore da espécie Jequitibá Rosa que está em condições fitossanitárias comprometidas e que se encontra deteriorada pelo processo de envelhecimento natural.

Conforme orientação do Corpo de Bombeiros de Bariri, além de estar deteriorada pelo processo de envelhecimento natural, a árvore apresenta cupins em sua base e galhos secos com risco de queda iminente, o que levou à necessidade da poda de emergência, informou o diretor de Infraestrutura, Claudenir Rodrigues “Fredy”.

Na manhã desta quarta-feira, foi feita a avaliação das condições fitossanitárias pelo Corpo de Bombeiros de Bariri. A partir das 13 horas, as equipes da Diretoria de Infraestrutura e de Paisagismo estarão no local para o corte e a retirada dos galhos. Reforçando que o trânsito será interditado nas proximidades para a execução dos trabalhos.

O diretor de Infraestrutura, Claudenir Rodrigues “Fredy”, esclareceu que a poda emergencial da árvore foi recomendada pelo Corpo de Bombeiros para antecipar e minimizar os problemas que podem ocorrer futuramente, com a quebra de galhos ou até mesmo com risco de queda parcial do exemplar.

Texto: Prefeitura de Bariri