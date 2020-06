Bariri: PM prende homem de 22 anos por tráfico de drogas

Flagrante foi realizado na noite deste domingo, 28 – Foto: Divulgação

Durante o patrulhamento neste domingo, 28, a equipe da Polícia Militar de Bariri se deparou com T.C.D.P.O. de 19 anos, defronte a uma residência situada na rua Av. Padre João Eid, pegando um objeto com o morador C. S. de 22 anos. Ao avistar a viatura, C. fechou o portão e T.C.D.P.O. se evadiu de bicicleta, dispensando um saco plástico com vários pinos cheios de cocaína.

Equipe fez diligências no local, porém C. S. já havia se evadido, localizando apenas sua amásia de 17 anos, com sua filha de um ano. No local foram encontradas porções de cocaína, craque, balança de precisão, dinheiro e sacos plásticos cortados para embalar drogas.

Ainda durante diligências populares se aproximaram da ocorrência e entre eles estava T.C.D.P.O., sendo abordado e preso. Ocorrência foi apresentada pela CPJ/Jaú, onde foi ratificada a voz de prisão contra T.C.D.P.O..