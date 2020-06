Bariri: PM detém homem por tentativa de furto

Fato ocorreu na madrugada deste sábado no centro de Bariri

A Polícia Militar (PM) deteve homem de 38 anos por tentativa de furto no centro de Bariri. O fato ocorreu na Rua Tenente Peliciotti, perto da prefeitura.

Por volta da 1h30 da madrugada deste sábado (6) policiais, que faziam patrulhamento para coibir furtos e outros ilícitos, notaram o portão de uma garagem entreaberto.

Durante averiguação, os PMs viram um homem correndo para os fundos da casa. Ele pulou os muros, adentrando no quintal de mais três casas, escondendo-se no telhado de uma delas.

Com a chegada de outros policiais foi feito cerco, sendo que A. B. G. foi detido. Ele é morador de Ibitinga, com antecedentes criminais por delitos contra o patrimônio.

O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde delegado de plantão determinou a prisão de A., que deveria passar em seguida por audiência de custódia.