BARIRI: Paróquia Central realiza novena de Maria Passa à Frente

De 20 a 28 de janeiro, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, realiza novena em louvor à Maria Passa à Frente.

A missa de abertura será neste sábado (20), às 19h, na Igreja Matriz. Nos nove dias de oração vai ocorrer celebração eucarística diária, sempre às 19h.

Cada dia está prevista a participação de integrantes de movimentos e pastorais da paróquia.

A missa de encerramento será no próximo domingo (28), às 19h, com a participação de toda a comunidade.

A devoção

A devoção a Nossa Senhora conhecida como “Maria passa na frente” nasceu da confiança dos cristãos no poder de intercessão da Mãe de Jesus em favor de seus filhos. E existe fundamentação bíblica para esta devoção.

No episódio das Bodas de Caná, descrito no Evangelho de João capítulo 2, Maria, com seu olhar materno, percebeu o apuro dos noivos e “passou na frente”. Ela mesma foi falar com os serventes, dizendo a eles uma palavra que ficou gravada para a eternidade: “Fazei tudo o que Ele (Jesus) vos disser”. (Jo 2, 5) E o milagre aconteceu.

Maria também estava à frente no início da Igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos e o mundo se transformou.