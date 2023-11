BARIRI: Paróquia central lança campanha Fim de Ano Solidário

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na região central lança a campanha Fim de Ano Solidário. O objetivo é arrecadar alimentos e produtos natalinos para a cesta de Natal de famílias em situação de vulnerabilidade social de Bariri.

A campanha coordenada pelo pároco Ériko Nogueira solicita que nas missas dos dias 11 e 12 de novembro, sábado e domingo, as pessoas doem um quilo de alimento não perecível e/ou produtos natalinos, como panetones, doces e refrigerantes.

A arrecadação vai ocorrer nos horários regulares de missas da Igreja Matriz Nossa Senhora das dores e as Igrejas de São Francisco (Umuarama) e São Expedito (Maria Luíza).

O convite à participação, no entanto, se estende à toda a comunidade baririense. Quem quiser também pode fazer sua doação na secretaria paroquial (atrás da Matriz).