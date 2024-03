Bariri: Parceria traz café da manhã com bate-papo no Dia da Mulher

Sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) recebe associadas para café da manhã com bate-papo.

A ação tem início às 9h e resulta de parceria entre a Acib, o Sebrae e a Prefeitura de Bariri.

Durante o encontro serão ministradas duas palestras. A policial militar Marli da Rocha Galvão falará sobre o tema “Um olhar pelos direitos e prevenção da violência”.

A empresária Viviane Etiene vai abordar o tema “Empreendedorismo feminino – uma jornada de desafios e superações”.

As mulheres que quiserem participar devem se inscrever com a Verônica ou a Patrícia do Sebrae Aqui, pelo número (14) 3662-9400. Também é possível se inscrever através do contato (14) 99821-3469. (Fonte: Assessoria de Comunicação)