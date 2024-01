BARIRI: Nesta quarta tem eleição do Conselho de Política Cultural

Nesta quarta-feira (31), será realizada eleição para escolha dos novos integrantes do

Conselho Municipal de Política Cultural de Bariri, para o biênio 2024-2026.

A eleição é no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, das 9 às 16 horas. Para votar, basta comparecer com documento de identificação com foto e ter idade acima de 16 anos.

De acordo com a chefe do Setor de Cultura, Raica Spedo, inscreveram-se membros da classe artística e munícipes interessados em ser representantes da sociedade civil para a composição do Conselho.

O Conselho de Política Cultural tem funções consultivas e deliberativas sobre ações da administração municipal no setor cultural.

Entre suas atribuições, está a de propor e fiscalizar ações e políticas para o desenvolvimento da cultura; e promover e incentivar estudos, eventos, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura. (Fonte: Assessoria de Comunicação)