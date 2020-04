Bariri: Mulher de 60 anos é internada com suspeita de Covid-19

Uma mulher de 60 anos foi internada na Santa Casa de Bariri com suspeita de Covid-19.

De acordo com o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, a paciente aguarda o resultado do exame.

Isolada num dos quartos da Santa Casa, ela iria fazer tomografia do tórax para verificação dos pulmões.

Em relação ao homem de 64 anos que testou positivo para a Covid-19 (exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz), Gallo diz que foi internado novamente para reavaliação.

Pelo raio X do tórax foi possível observar melhora do quadro do paciente, que respira sem ajuda de aparelho e deve receber alta nesta quarta-feira, dia 15.

Situação

Bariri possui nesta quarta-feira, 15, dez casos suspeitos de coronavírus, dois casos confiramos e 13 descartados.