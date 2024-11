Bariri: Morte de Edmara Rainere causa comoção

A servidora pública municipal Edmara Rainere, 55 anos, morreu na tarde de quinta-feira (31) em Bariri.

Ela foi encontrada em sua residência já sem vida. A causa da morte será investigada.

A notícia do falecimento dela pegou a todos de surpresa, causando comoção e grande repercussão nas redes sociais.

A Prefeitura de Bariri deve decretar luto oficial de três dias por causa do falecimento de Edmara. O velório e sepultamento ainda não foram informados.

Ela era servidora pública em Bariri desde 1996. Nesse período, teve forte atuação no desenvolvimento do esporte no município.

No atual governo, desempenhava a função gratificada de chefe do Setor de Esportes.

Aos familiares e amigos de Edmara, os mais sinceros sentimentos nesse momento de luto.