Bariri: Marina Prearo substitui Denise Sgavioli na Santa Casa

A prefeitura de Bariri decidiu por mudanças na intervenção da Santa Casa e em diretorias de serviço.

A diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, passará a ser a nova interventora do hospital no lugar de Denise Sgavioli. Já a chefe de Gabinete, Irene Chagas, irá para o lugar de Marina na Saúde. Ainda não foi definido o nome para o cargo de chefe de Gabinete. As portarias com as alterações devem ser publicadas em breve.

O Candeia apurou que o relacionamento entre a administração municipal e a Santa Casa passava por desgastes, com falta de comunicação.

A necessidade de mudanças colocadas pelo Executivo foi informada em reuniões com vereadores, Ministério Público (MP) e Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri. Na sexta-feira (7) o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho teria “batido o martelo” para as trocas.

Com os edis e com os promotores de Justiça a prefeitura teria obtido respaldo para efetivar as mudanças.

O mesmo não ocorreu com os membros do conselho, muito ligados a Denise. Há uma possibilidade de que os integrantes do conselho possam fazer renúncia coletiva.