Bariri: Liberada ponte sobre a Av. Claudionor Barbieri

A Prefeitura de Bariri liberou no fim da manhã desta sexta-feira (2) o trânsito de veículos na ponte situada na Avenida Claudionor Barbieri, na baixada da antiga Indústria Resegue.

O local foi interditado no dia 22 de novembro do ano passado para a troca completa da ponte, que apresentava saliência na capa asfáltica.

Estiveram no local o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) e os diretores Luis Afonso Albanese Matiuso (Obras e Meio Ambiente) e Paulo Egídio Grigolin (Infraestrutura).

O serviço ficou a cargo da empresa AWS Construções Eireli-EPP, vencedora de licitação feita pela administração municipal

O valor dado pela firma foi de R$ 615.197,77. A ponte foi feita de concreto pré-moldado, com 13 metros de comprimento.

O prazo para execução do contrato foi de 90 dias, no entanto, a AWS concluiu a obra antes.

De saída

Na ocasião, Fernando Foloni disse que Luis Afonso está deixando o governo municipal. O diretor recebeu proposta e decidiu aceitá-la.

O prefeito busca outro nome para comandar a Diretoria Municipal de Obras e Meio Ambiente. Luis Afonso substituiu Márcio Nascimento.