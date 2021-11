Bariri: Leilão da Santa Casa é suspenso

Na tarde desta sexta-feira, 19, o Juiz do Trabalho Gabriel Calvet de Almeida aceitou o reclame do corpo jurídico da Santa Casa de Bariri e suspendeu temporariamente o leilão do prédio da entidade, hasta pública 04/2021, para retificação no cadastro do valor da avaliação.

Segundo os advogados, o corpo jurídico encontrou inconsistência de ordem formal no processo, que foi a linha de “ataque” para embargar a hasta pública.

“Não quer dizer que o credito não seja devido e que não seja uma dívida consolidada, mas existe uma falha técnica que permite buscar a suspensão do leilão, o que será feito no prazo mais exíguo possível e dentro de uma estratégia jurídica”, informou Bruno Mazzo na coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, 17.

Segundo despacho do juiz porém, após retificado o valor reclamado do prédio, deve ser realizada nova hasta púbica.