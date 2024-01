Bariri: Josmeire Fiorin assume Diretoria de Assistência Social

A partir desta terça-feira (16) a Diretoria Municipal de Assistência Social estará sob o comando de Josmeire Nascimento Fiorin.

Ela substitui Suzane Gabia Dinis Albranti, que desde janeiro de 2021 estava à frente da pasta. Suzane continua na rede municipal, em cargo concursado de assistente social.

Josmeire atuava até então como coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Bariri.

É presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), órgão que trabalhou no processo de escolha dos conselheiros tutelares de Bariri.

Ela é formada em Serviço Social pela Unesp, campus de Franca. É pós-graduada em Síndromes e Anomalias Craniofaciais e atualmente cursa pós-graduação sobre Políticas Públicas e Direitos Sociais.

Josmeire tem experiência de atuação em serviços da política de assistência social como Cras e Creas, além de participação nos conselhos municipais de Assistência Social (CMAS) e dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).